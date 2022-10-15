黃明志大酸「想殺人記得先約來台灣」，引爆台馬網友隔空大戰。(圖／黃明志臉書)

台灣是不少東南亞國家年輕人嚮往之地，許多人也來台留學，進行文化交流，但近2年先後有3名馬來西亞年輕女子在台遇害，引爆當地人怒火，就連歌手黃明志也開酸「想殺人記得約來台灣，法律會保護你」，引爆網友論戰。

台灣從2020年1月至今，先後已有3名馬國女大生遭到殺害，其中最知名的就屬前年10月長榮大學鍾姓女大生遭28歲啃老族梁育誌性侵殺害一案，多位員警遭控忽視多天前其他女學生報案，涉及吃案、未盡查證義務遭降職記過，當時女大生父母來台，痛哭失聲，要求法院判處梁育誌死刑。

對於2年內3名同胞在台灣遇害，黃明志今天在臉書粉專PO文反諷「台灣真的越來越安全了...」，更酸，以後忍不住想要殺人，記得不要衝動，約來台灣再下手，法律還會保證你(兇手)的安全，2年死3個了，R.I.P。

PO文貼出後引發激烈論戰，部分台灣人也為此道歉，表示台灣司法真的很糟糕，更痛批廢死聯盟與法務部不執行死刑，但也有許多人砲轟黃明志，稱台灣真的很安全，反嗆馬來西亞治安比台灣更糟糕，更表示台灣中央的社會安全網雖然不完善，但該負責的是市長柯文哲，卻也引起大馬和部分台灣網友反感，隔空互嗆：「台灣真的很安全，尤其是殺人犯」、「SOHAI(馬來語蠢材之意)」、「現在是在比爛嗎」、「側翼又來洗地了，反正絕對不是中央的錯」。