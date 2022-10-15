埔里基督教醫院繼「阿公」徐賓諾9月獲暨南國際大學頒發名譽博士學位後，埔基前院長黃蔚、趙文崇15日再獲暨大頒授名譽博士學位，2人行醫近半世紀，原先婉謝名譽博士學位，但暨大希望藉此讓社會更重視偏鄉醫療，宣揚正能量，讓社會更和諧，他們才虛心接受，未來將傾全力協助暨大護理系培育人才，精進偏鄉醫療品質。
暨大表示，為了感謝埔基對偏鄉醫療的付出，但名譽博士並沒有頒給機構的例子，因此從機構的領導人來看，先後頒發管理學院名譽博士學位予埔基阿公徐賓諾，及921大地震時期埔基院長黃蔚及趙文崇。
暨大說，黃蔚率擔任埔基院長時，不僅創辦山地巡迴醫療，921大地震時即使醫院受災，仍率領醫護團隊救災、照顧災民，災後關懷長輩、幼童，成為現在長照制度先鋒並立下典範。而趙文崇接棒院長後，籌建耐震醫療大樓，將埔基從地區醫院提升為地區教學醫院，讓鄉親享有更高品質的醫療服務，因此頒贈2人管理學名譽博士學位。
黃蔚專長免疫風濕科，1994年從台中榮總轉任埔基院長，到任後積極召募醫師，加強偏鄉山地醫療服務，在其帶領下埔基獲第10屆醫療奉獻獎團體獎；趙文崇則是小兒神經科專科醫師，2003接任院長後籌畫兒童成長中心，承辦遲緩兒評估計畫，成為南投縣首家兒童發展聯合評估中心。
暨大15日舉行「穿山樂暨‧永續27」校慶活動，校長武東星親自頒授管理學院名譽博士學位予埔基醫師黃蔚、趙文崇，感謝他們率領醫護團隊對偏鄉醫療不求回報的付出，帶給社會大眾關懷、溫暖的正向力量，學位不僅是對個人的肯定，更是對整個醫療團隊的肯定。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。