暨大校長武東星頒授名譽博士學位給埔基前院長黃蔚。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

暨大校長武東星頒授名譽博士學位給埔基前院長趙文崇。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

埔基前院長黃蔚（右起）、趙文崇接受暨大名譽博士學位，希望為偏鄉醫療不求回報的付出，能帶給社會正能量。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

埔里基督教醫院繼「阿公」徐賓諾9月獲暨南國際大學頒發名譽博士學位後，埔基前院長黃蔚、趙文崇15日再獲暨大頒授名譽博士學位，2人行醫近半世紀，原先婉謝名譽博士學位，但暨大希望藉此讓社會更重視偏鄉醫療，宣揚正能量，讓社會更和諧，他們才虛心接受，未來將傾全力協助暨大護理系培育人才，精進偏鄉醫療品質。

暨大表示，為了感謝埔基對偏鄉醫療的付出，但名譽博士並沒有頒給機構的例子，因此從機構的領導人來看，先後頒發管理學院名譽博士學位予埔基阿公徐賓諾，及921大地震時期埔基院長黃蔚及趙文崇。

暨大說，黃蔚率擔任埔基院長時，不僅創辦山地巡迴醫療，921大地震時即使醫院受災，仍率領醫護團隊救災、照顧災民，災後關懷長輩、幼童，成為現在長照制度先鋒並立下典範。而趙文崇接棒院長後，籌建耐震醫療大樓，將埔基從地區醫院提升為地區教學醫院，讓鄉親享有更高品質的醫療服務，因此頒贈2人管理學名譽博士學位。

黃蔚專長免疫風濕科，1994年從台中榮總轉任埔基院長，到任後積極召募醫師，加強偏鄉山地醫療服務，在其帶領下埔基獲第10屆醫療奉獻獎團體獎；趙文崇則是小兒神經科專科醫師，2003接任院長後籌畫兒童成長中心，承辦遲緩兒評估計畫，成為南投縣首家兒童發展聯合評估中心。

暨大15日舉行「穿山樂暨‧永續27」校慶活動，校長武東星親自頒授管理學院名譽博士學位予埔基醫師黃蔚、趙文崇，感謝他們率領醫護團隊對偏鄉醫療不求回報的付出，帶給社會大眾關懷、溫暖的正向力量，學位不僅是對個人的肯定，更是對整個醫療團隊的肯定。