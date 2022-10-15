前總統馬英九（前排右）送包子及粽子為嘉義縣長候選人王育敏祝福。（廖素慧攝）

國民黨主席朱立倫（中）推薦優秀的嘉義女兒王育敏（右）、第4選區議員參選人李國勝。（廖素慧攝）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏與第4選區議員候選人李國勝聯合競選總部15日成立，晚上在朴子市舉辦造勢晚會，前總統馬英九痛批民進黨執政讓台灣兵凶戰危，還痛罵防疫超前部署「超個鬼啊」，黨主席朱立倫則籲請藍軍團結讓優秀的嘉義女兒王育敏回嘉照顧鄉親。

馬英九說，民進黨執政嘉義縣20多年，競爭力只退不進，現任縣長翁章梁還濫用縣政府資源私用，在嘉義縣公車候車亭掛滿個人廣告，民進黨政府官箴敗壞，不可思議，王育敏是嘉義培育出來的優秀人才，換黨換人做，讓嘉義縣改變、進步。

馬英九說，民進黨執政中央刺激大陸，讓人覺得想搞台獨，讓台灣兵凶戰危，他對趙少康說的「票投民進黨，青年上戰場」，非常有感，今年國慶大會現場掛著用英文寫著「台灣國慶日」看板，兩岸兵凶戰危之際還要去刺激大陸，這不是愛民的作法，她自己（指蔡英文總統）說「不求戰」，卻又如此作法，豈非求戰？

馬英九還批陳時中口口聲聲防疫超前部署，但人民要排隊買口罩，防疫物資要什麼沒什麼，「超個鬼啊！」馬英九呼籲民眾九合一選舉藍軍大團結勝選，讓民進黨2024政權不保，台灣變天。

朱立倫說，嘉義縣不能讓民進黨看衰，以為國民黨沒有人才，最強新北市長侯友宜就是朴子人，王育敏也是優秀的嘉義女兒，民進黨執政嘉義縣20多年，人口流失、沒有進步，還責怪是國民黨造成的，天大笑話，藍軍要團結一致讓王育敏當選，嘉義女兒回嘉照顧鄉親。

這場造勢晚會還有中廣董事長趙少康、立委江啟臣、鄭麗文、國民黨書記長李德維、曾銘宗總召等人，退出民進黨的前立委林國慶也來站台。