誰的蘑菇抱枕掉了？有名網友在臉書分享自己拍到的照片，拍攝地點在台北市敦化北路與八德路口外側車道，由北往南的方向，有顆「巨型蘑菇」躺在分隔島上，連一旁的路樹都無法遮蓋，對此原PO還開玩笑表示「這一顆可以吃好幾餐」；網友一見則表示「阿嬤種的」、「養得真好」，也有網友表示「路邊的野菇不要亂採」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，他表示這張照片拍攝的地點，位於台北市敦化北路與八德路口外側車道，由北往南的方向，他發現有顆「超大杏鮑菇？」，他還笑說「這一顆可以吃好幾餐」，若有有路過的朋友可以去看看；從原PO上傳的照片可見，這顆巨型菇躺在分隔島上，還可以發現分隔島上種植的植物，根本無法完全遮蓋住這顆「巨型菇」，這顆巨型菇全身呈現乳白色，其造型像是蘑菇般的外表。

男子拍到分隔島上有顆「巨型菇」，開玩笑表示可吃好幾餐，網友急忙阻止稱「別亂採」。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友紛紛留言表示「大部分都是有毒，看看就好，連碰到別碰」、「等會就消失了吧」、「這比較像蘑菇」、「誰的抱枕？」、「吃了可能視線範圍內會出現小精靈」、「超大香菇」、「我以為是抱枕」、「哪是杏鮑菇，是蘑菇」、「阿嬤種的」、「養得真好」、「路邊的野菇不要採」。

另外有網友幫忙解答，此菇類是叫做「紫色禿馬勃」，「學名：馬勒菌摸起」、「還沒完全成熟的紫色禿馬勃，雖然沒有毒但不好吃」、「這馬勃吧，聽說鬆鬆的很不好吃」。

據了解，馬勃（Puffball）為一類擔子菌門的真菌，下雨後一夜就可長到如拳頭大，生命週期約一周，一般為球形，未成熟前是白色，滋味平淡像豆腐，可以用於烹飪，成為熟後為褐色，內部為粉末狀，可做傷口止血藥材，孢子也含有輕微毒性，切忌食用。