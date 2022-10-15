高市議員候選人黃偵琳、高雄市長陳其邁聯合競選總部15日正式成立，此次左營楠梓地區共有20位候選人爭取9席議員席次，選情相當激烈，陳其邁表示，黃偵琳是此次民進黨議員席次過半「最關鍵的一席」，希望選民可以大力支持黃偵琳。

黃偵琳總成立大會除了陳其邁到場站台外，立法委員劉世芳、邱志偉、賴瑞隆、許智傑、李昆澤、邱議瑩以及高雄市黨部主委許智善、高市議員康裕成、邱俊憲、何權峰、邁盟成員均到場支持。

劉世芳表示，黃偵琳6年來經歷上千場會勘、調解、大小政治活動，現在可以算是已經「出師」。即使在20位候選人爭取9位席次的激烈戰況下，依然對黃偵琳的實力感到自信、驕傲。

劉世芳也說，即使4年前黃偵琳無法通過初選，但她還是回到自己辦公室，沒有放棄能在自己家鄉服務的機會。台灣需要新一代的力量與聲音，培養有實力的市議員，從基層開始為人民服務。

陳其邁指出，這次左楠選區競爭激烈，要讓議會議員過半「最關鍵的一席」就是黃偵琳。自己和黃偵琳都是讓民眾找得到的人，絕對會為家鄉高雄盡力服務。希望民眾可以繼續支持，讓他再拼四年也讓黃偵琳當選，一起帶高雄起飛。