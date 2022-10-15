從《我愛黑澀會》發跡的瑤瑤(黃喬歆)，外型亮眼還有著F級傲人上圍，加上個性自然不做作，讓她成為各大綜藝節目的常客，也吸引不少死忠粉絲追蹤，今(15日)她在社群曬出到礁溪遊玩的照片，脫到一絲不掛泡湯，讓人看人臉紅心跳。

瑤瑤近日和姊姊Apple(黃暐婷)、小優等友人，到宜蘭遊玩，她也曬出坐在浴缸裡的美照，寫下：「好的～這個浴缸裝我很吃力，但天氣涼涼真的可以開始泡澡了～」，只見她雖然僅露出美背和鎖骨上肌膚，但白皙春光外洩，依舊讓粉絲看了全暴動。

身材火辣的瑤瑤，常不吝於在社群分享性感美照，之前她穿上大紅色比基尼，不僅露出渾圓雪乳和深邃事業線，一轉身還讓整顆美尻見客，紅色也讓她膚色被襯托的更白，完美S曲線讓人看了都羨慕不已。

和韓國男友李振遠穩定交往5年的瑤瑤，日前上節目透露，男友回韓國3個月，兩人正處於冷靜狀態，雖然分隔兩地，仍每天會通電話和關心對方生活，但對於未來結婚規劃，她則坦言「有一個過不去的坎」，讓她顧慮很多。