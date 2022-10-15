距離九合一大選剩下不到兩個月，「六都」更是兵家必爭之地，桃園選情更是緊繃。對此，從一份最新的街訪中可以看到，有一位桃園的大媽對於這次年底的選情進行分析，他認為桃園將會由國民黨張善政當選，不但如此她更用了「換了位置換了腦袋」猛轟蔡英文，同時也提到民進黨「貪污」的部分讓她最不滿，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》15日發出一部「一針見血！桃園人怎麼形容蔡英文、民進黨」的街訪影片，從影片中可以看到有一位桃園的大媽認為「年底桃園當然是張善政會中，我覺得他比較老實，鄭寶清也不錯，鄭運鵬是因為整個民進黨都不OK」，這位大媽更接著說，民進黨全台灣都不OK，放著給它擺爛。她更強調「民進黨『貪污』這個部分讓我最不滿，他們的工程就是大貪，蔡英文就放著給他貪」。

這位桃園大媽更說，台北的陳時中只靠知名度就可以出來參選，後面站的都是要錢的人，醫界、建築界全部都要錢。而談到新竹市選情時，這位大媽認為，林智堅因為論文的案子拖累到沈慧虹，更強調「我們老人家都知道，學歷沒關係、出身清寒更沒關係，可是要有為百姓服務的心」，這位大媽還說「現在蔡英文都擺爛和美國互相唱和，讓中國大陸跳腳，現在年輕人也知道搞不好要去當兵，就像烏克蘭和俄羅斯，白髮蒼蒼的人都要上戰場，那很恐怖」。

最後這位桃園大媽更直言，蔡英文「換了位置換了腦袋」，蔡英文不是不懂，她以前也是很知道兩岸問題要怎麼處理，蔡英文就是換了位置就「別人家的孩子死不完」。