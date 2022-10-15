美式賣場好市多廣受歡迎，其中退貨機制是最吸引民眾的主因，但卻也造成有心人士鑽漏洞濫用。一名男網友就稱，自己前年在好市多買了一台新的電視，上周壞掉了，換新要等兩周，但實在不想等，想先去好市多再買一台，等新品送到後再退貨，遭網友痛罵可悲奧客。

男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文，他表示自己在前年9月買了一台75吋電視，但上周突然壞掉黑畫面，致電客服後得到尚未過保，可以直接換新的答案，但需要等2個禮拜。

原PO說自己已經是退休人士，在家將近3周沒電視看會很痛苦，想要先去好市多買一台回家看，等到廠商送來新品後，再把好市多買的退掉，文末還得意稱「這筆帳應該是算在廠商頭上吧」。

不少網友看到後一面倒痛罵：「感謝展示怎樣厚顏濫用權利」、「知不知道恥字怎麼寫？」、「希望你家孩子不要跟你學」、「這種奧客方法還敢說這麼大聲，很佩服你的勇氣」、「退貨機制不是讓你拿來免費看電視的」、「神邏輯」、「你的人生剩下看電視？悲哀，是不會出去走走哦」、「怎麼這麼敢啊」、「台灣最美的風景...」、「這也太自私了」、「退貨機制就是這樣搞爛的，居然有臉寫在版上告知….佩服」。