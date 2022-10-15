有愛鳥人士發現有吉普車業者在滿州溪流違規載客飆車、嚴重影響侯鳥棲息，對此，保七總隊第八大隊獲報後查獲3名違規業者，依國家公園法開罰。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

有愛鳥人士發現有吉普車業者在滿州溪流違規載客飆車、嚴重影響侯鳥棲息，對此，保七總隊第八大隊獲報後查獲3名違規業者，依國家公園法開罰。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

目前正值灰面鵟鷹過境恆春半島高峰期，墾管處也於15日在滿州國中舉辦「琅嶠鷹季－滿州賞鷹博覽會」，邀請大家一起來賞鷹，不料有愛鳥人士發現有吉普車業者在滿州溪流違規載客飆車、嚴重影響侯鳥棲息，對此，保七總隊第八大隊獲報後查獲3名違規業者，依國家公園法開罰。

保七總隊第八大隊指出，有民眾在社群媒體流傳影片，指稱15日有違規吉普車在墾丁國家公園轄區內的滿州溪流載客飆車，衝越溪水及河床，嚇得灰面鵟鷹難以棲息，且違規業者還無視賞鳥人士的勸說，執意陸續在溪流呼嘯、叫囂，甚至開車逼近偽裝帳棚，愛鳥人士指責，該行為嚴重騷擾野生動物。

為此，保七總隊第八大隊與墾管處人員立即到網傳影片的現地溪流河床查訪，並經與愛鳥、賞鳥人士探訪詢問後，分別於永靖村及港口吊橋停車場發現3部違規車輛，並尋線通知蔡姓等3位行為人到場說明。

警方說，3位行為人都承認違規事實，隨即依國家公園法第13條第1項7款予以開單告發，總計3車3人，而依國家公園法第一次裁罰1500元，第二次以上裁罰3000元，若造成野生動物危害，將依野生動物保育法移送法辦。

警方強調，每年9、10月是保育類猛禽赤腹鷹及灰面鵟鷹過境台灣高峰期，在里德地區及港口吊橋附近都會聚集有許多愛鳥、賞鳥人士在拍照，警方與墾管處也會加強該區域巡守、取締不法違規行為，但也呼籲民眾，若發現違規情事應避免與對方發生衝突，只要完整蒐證錄影，即可向墾管處或保七總隊第八大隊通報處理。