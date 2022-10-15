《RO仙境傳說：新世代的誕生》為了迎接開服兩週年，這次特別在本周末（10/14～10/16）三天和寧夏夜市合作舉辦「百鬼夜行主題夜市」。現場不但有闖關活動，更找來知名Coser一起共襄盛舉，讓玩家在現實世界也能感受到RO的魔幻魅力。

活動首日，一走進寧夏夜市便可看見大型波利燈籠，搭配所有攤位前波利主題小燈籠，彷彿來到RO的小小世界，更在漆黑的夜晚顯得熱鬧無比，同時在夜市中也隱藏著十個深度包裝的攤位，如果細心的玩家就會發現，十個攤位都標註在地圖上，等待玩家按圖索驥，一一探訪。

為了給玩家更真實的體驗，現場不但還原遊戲中十五面公會旗幟，更設計六大任務（爆吃一頓、圓圓圈圈、紙短情長、凹手你先、定格時光、社媒分享），完成每項任務，都可獲得豐富獎勵外，除了指定的六大任務之外，只要玩家完成三個任務後，也可額外領取可愛的波利棉花糖，或是限定小蛋糕一份。當六個任務全數完成時，更可以獲得幸運扭蛋機的轉蛋機會一次。轉蛋機內含數個大獎，包含最新款的Switch、RO正版週邊、遊戲內虛寶坐騎……等數個高價值產品。另外，主辦單位還找來知名COSER楊哲、玄子以及卡普拉女僕到場陪玩，一起挑戰闖關任務，現場雖然是下起綿綿細雨，但還是不減玩家熱情，大排長龍，同時各種逗趣畫面，讓現場玩家一度笑聲不斷。

此外，每日前一百名到來的玩家，還可以加碼獲得「特色燈籠」，以及PVC包包一個，如果是還沒有接觸過RO的玩家，只要現場下載RO，也可以直接領取任務卡，以及收藏價值十足的扇子與郵票組。來到攤位的玩家陳先生表示：「玩遊戲這兩年來在遊戲中認識不少戰友，今天剛好約出來一起逛街，拿到很多周邊覺得蠻開心的。」，其中更有玩家林先生表示，現場看到很多RO攤位和自己所屬公會的旗幟，感覺蠻特別，還帶女朋友一起闖關拿了許多RO小禮，雖然有點下雨還是覺得樂趣滿滿。

《RO仙境傳說：新世代的誕生》兩週年活動期間在週末連三天的晚上7：00～9：30，週末如果有空的玩家粉絲，一定要到寧夏夜市打卡感受RO的可愛魅力，即使不是玩家，也可帶著參加慶典的心情，好好的享受這盛大精彩又萌翻的兩周年紀念活動吧。10/11遊戲内也已上線全新的伺服器「寧夏之夜」，冒險者們快喊上好朋友一起來新世代共慶 2 週年！