蘇永康今與周蕙甜蜜合唱。（D-SHOW提供）

蘇永康今與周蕙甜蜜合唱。（D-SHOW提供）

蘇永康相隔10年來台開唱，今晚（15日）在台北國際會議中心舉辦「蘇式情歌台北演唱會」，特別準備〈男人不該讓女人流淚〉、〈舊愛還是最美〉等超過20首膾炙人口經典曲，報答歌迷們長久以來支持與等待，還邀請剛出道被稱是「女版蘇永康」的周蕙合唱〈愛得正好〉。

2人繼2012年再度合作，他摟著她的腰甜蜜同台，周蕙笑回觀眾：「每次都看到我不會覺得很膩嗎？」周蕙接著提起自己當年被封「女版蘇永康」：「意思就是我長得不漂亮。」但2人因此成為20多年好友，「很開心在演藝圈有個哥哥，我們兄妹感情會一直延續下去」。

蘇永康久違來台，成為國境開放後首位在台舉辦大型個唱的香港藝人，看著台下觀眾戴著口罩大合唱，他自嘲：「在幾千人面前（我）沒戴口罩好像沒穿衣服一樣，我到現在還不習慣。」接著走下台與觀眾握手、合照互動，全場觀眾興奮暴動，蘇永康風趣說：「站在你們旁邊只有我一人沒有戴口罩，簡直像沒有拉褲鏈。」為了配合防疫專案計畫，他預計明天離台。