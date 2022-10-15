英國王室內部宮鬥傳聞甚囂塵上，尤其適逢女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世，繼承順位大風吹、哈利夫婦與家人重逢，外界期待王室F4成員間關係有了轉變。如今有風聲洩露，凱特計畫在不久的將來向梅根遞出橄欖枝，從而讓威廉、哈利兩兄弟彌補裂痕。

據《美國周刊》(Us Weekly)獨家報導，威爾斯夫婦將於12月遠赴美國參加「捍衛地球獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮，該獎項是威廉王子為鼓勵大家力行環保，齊心對抗氣候變遷所設立，也是全球最負盛名的環境獎項之一。值得注意的是，那天將成為眾所期盼「王室休戰」的理想時機。

一名消息人士透露，「一旦凱特和威廉前往波士頓的行程確定後，她就會主動向梅根遞出橄欖枝」。據悉當天薩塞克斯公爵夫婦會在紐約出席其他活動，只要時間安排不衝突，梅根也願意排除萬難，才有辦法製造兄弟見面的機會；更強調，凱特希望藉由妯娌聯手之力，幫助威廉、哈利兄弟重修舊好。

報導指出，這並非凱特第一次在老公和小叔之間充當橋梁。王室傳記作家萊文（Angela Levin）曾表示，去年在菲利普親王（Prince Philip）葬禮上，威廉、哈利有一種說不上來的糟糕氛圍，不過聰明的凱特刻意放慢速度讓兩人聊天。會這麼做，全是受到已故女王以及黛安娜王妃的啟發。