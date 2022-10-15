民進黨新北市長候選人林佳龍近日指控新北市捷運局對他進行情緒性攻擊，今(15)日更直接點名新北捷運局長李政安，批評他「不要連基本的尊重都沒有」。對此李政安表示，對於林佳龍擔任交通部長期間，只要有對新北市捷運建設的支持，一定會「心存感謝」，但若是不針對林佳龍引述的不實內容、引用錯誤資料來澄清，這對努力的同仁不公平。

李政安表示，不能因為林佳龍擔任過交通部長，所以當涉及新北捷運的推動過程及規劃，他的選舉主張涉及內容不實、資料引用錯誤時，我們都不能出聲，只能默默承受。李政安說，當捷運局專業提出錯誤之處與問題時，卻是被林佳龍冠以「使用情緒性語言，言詞尖酸刻薄」的指摘，來回應真正需探討的事實，林佳龍對專業的提問完全忽略，隻字不提。

李政安表示，林佳龍現在參選新北市長，提出的政見對3環6線有錯誤內容與指控，捷運局當然要講清楚，沒有不尊重林佳龍，但也希望林佳龍說清楚溪北捷運運量是如何經專業評估，另外安坑輕軌推動的關鍵歷程，事實上也與林佳龍擔任交通部長任內無關。

李政安指出，溪北捷運是林佳龍的理想主張，並主張是五泰輕軌的升級版，單是路線一樣，不論是否抄襲，同樣的人口環境是不是要說明如何達到2萬人次每小時的站間運量，與交通部專家學者審查同意通過的五泰輕軌，每小時4586人次，差距如此之大，應該要說清楚。

他說，至於安坑輕軌推動，林佳龍競辦發言人新聞稿說明，林佳龍推動國車國造政策，包括安坑輕軌的車體國造，李政安指出，安坑輕軌國車國造延續淡海輕軌，是新北市推動的政策，2018年安坑輕軌已由捷運局核定國產化比率42％，「是否要說明一下，擔任交通部長任內，主張的政策有完成或推動那一列車是國車國造？」。

李政安表示，既然要來新北選，就應該要讓林佳龍知道新北所有的現況，但對我們推動的政策有所批評，而且是錯誤、誤導時，一定要挺身出來說明清楚，這是自己身為該業務主管機關的政務官該有的職責。