U23世界盃棒球賽中華隊今天移師台中洲際棒球場對陣德國，首局趁對手失誤與陳聖平適時安打，先馳得點，19歲右投賴延峰則繳出先發3.1局無失分好投，讓中華隊以3比0擊敗德國，拿下預賽2連勝。

中華隊1局下就開啟攻勢，1出局後2棒曾宸佐打出右外野長打想硬闖三壘，不幸被德國接力傳球觸殺出局。所幸3棒李亦崴靠游擊手失誤上壘，4棒顏國晉獲四壞保送，效力於美職響尾蛇高階1A的陳聖平適時揮出中外野安打，送回李亦崴先馳得點。

首局冒進出局的曾宸佐3局下沒有重蹈覆轍，率先擊出場地規則二壘打，在後兩棒高飛球、滾地球推進下，替中華隊攻下第2分。

6局下陳聖平在1出局後揮出二壘打，2出局後紀慶然敲安送回陳聖平，打下中華隊的第3分。

投手方面，隸屬於合作金庫的賴延峰先發3.1局，僅讓德國敲出1安、飆出7K，與接手3.2局無失分的徐基麟聯手完封對手。有趣的是，徐基麟最後一個出局數是回身將二壘德國跑者牽制出局，以罕見的「再見牽制」結束比賽，也拿下勝投。