民眾黨立委蔡壁如因碩士論文涉抄襲而請辭，將由新光集團大公主吳欣盈遞補不分區席次；吳欣盈今晚透過臉書發聲，表達將抱持「秉持初心、為公共服務加倍用心」的態度來從政，未來將著重「國際競爭力」、「女權保障」與「銀髮經濟」三方面，提出政策法案。

吳欣盈發文先指出，同黨立委蔡壁如宣布辭職立委職務，由於事出突然，擔任立委對自己來說是非常大的轉折，如何秉持初心，「超越自我，為更多人著想」將是努力方向；吳欣盈強調，「畢竟這個付出對我不是求名或利」，而是為了台灣共好而投入公共服務」(public service)而努力。

吳欣盈依法遞補其不分區立委職務，在剩下的兩個半會期中，她強調，「我願意付出、將以加倍用心的拚勁，履行當初的參選政見」，吳欣盈將以個人的財經實務歷練與專業，在國際競爭力、女權保障與銀髮經濟等三方面提出政策法案，也希望跟更多人一起合作，提供一些超越黨派、讓社會和諧、對民生有幫助的建設性改善。

對於具體作法，吳欣盈將於接任時公開報告；她期望，大家能一起改變、珍惜這個寶島、讓台灣更好。