入圍金曲獎「最佳客語歌手」徐世慧，最近為台北市政府譜寫一首動聽的「光的聲線」客語歌曲，將客家人喻為光的種子，北漂隱身都會，努力勤奮，團結付出，潤透光彩能量，不但耀眼奪目，更照亮整個城市，溫暖輕盈曲風，傳唱客家人堅強包容、安生立命的樂章。

入圍金曲獎「最佳客語歌手」徐世慧，希望能讓聽者感受到當年客家人離開故鄉時，承載著家人的殷殷期朌，辛苦奮鬥，隱忍包容的精神。(戴志揚翻攝)

徐世慧分享說，「光的聲線」客語名為「光个聲線」，這是為臺北市客家文化主題公園今天重新開幕而寫，與策展單位拾在公司合作，以「光/容」為主題而設計的歌曲。想法源於早年客家人希望讓家人有更好生活，獨自或舉家北漂到臺北工作打拼 ，為求安穩，常年隱身在繁華都市的各個角落。

身為苗栗客家人徐世慧，嫁到花蓮30年了，多年來在東部推廣客家流行音樂不餘遺力，經常舉辦音樂分享會，與鄉親同樂。(戴志揚翻攝)

為苗栗客家人徐世慧，嫁到花蓮30年了，多年來在東部推廣客家流行音樂不餘遺力，經常舉辦音樂分享會，與鄉親同樂。(戴志揚翻攝)

徐世慧談到歌詞傳達情境，主要將客家人比喻如光的種子，在日積月累的勤奮努力，團結付出而產生的能量，所潤出的七彩光線，不但耀眼奪目，更照亮了整個城市，凝結出一股強大有力的聲線，讓臺北市的發展，在這樣的力量推送下愈發成長茁壯。

徐世慧還說，歌曲闡述的想法，希望能讓聽者感受到當年客家人離開故鄉時，承載著家人的殷殷期朌，辛苦奮鬥，隱忍包容，與同為北漂人共同勾勒整個靚美的城市風貌，進而呈現世界各地稱羡的和樂與圓滿。

東華公共事務研究學會榮譽理事長田俊雄在賴姓好友推薦下，榮幸能夠欣賞到這首原汁原味的客家歌曲，輕輕地唱出客家人堅強與包容的精神，不論你是一次移民的北漂客家人，或是二次移民到東台灣的客家鄉親，皆能感受到溫暖而又帶有希望的曲風，傳遞出客家人安生立命的樂章。

徐世慧和她先生賴勝品投入花蓮客家音樂推廣多年，擔任評審、鼓勵新世代創作，與花蓮客家文化活動密切結合，不但曾與著名詩人葉日松，合作文學音樂專輯廣為流傳，還為花蓮縣政府寫了許多動人歌曲，包括衛生局「樂活洄瀾」、觀光處「紅面鴨」、花蓮縣鳳林鎮「箭瑛大橋頌」，深獲好評。

身為苗栗客家人徐世慧，嫁到花蓮30年了，多年來在東部推廣客家流行音樂不餘遺力，經常舉辦音樂分享會，與鄉親同樂。至今發行「多年以後」、「童話童畫」、「簡單不簡單」三張專輯，其中第三張入圍33屆金曲獎「最佳客語歌手獎」，而這次獲邀創作讓更多人聽見她溫暖堅定的客家好聲音。