2022半島歌謠祭「民謠時尚秀」15日晚間隆重登場，45位模特兒在時尚設計師Daniel Wong的帶領下，走上恆春城牆驚豔全場。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

2022半島歌謠祭「民謠時尚秀」15日晚間隆重登場，45位模特兒在時尚設計師Daniel Wong的帶領下，走上恆春城牆驚豔全場。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

2022半島歌謠祭「民謠時尚秀」15日晚間隆重登場，45位模特兒在時尚設計師Daniel Wong的帶領下，走上恆春城牆驚豔全場。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

2022半島歌謠祭重頭戲15日晚間隆重登場，日本心靈歌姬夏川里美與民謠傳藝師合唱《雨夜花》和《四季春》等曲，感動眾人，由15位專業模特兒、30位素人模特兒上演的「民謠時尚秀」，在時尚設計師Daniel Wong的帶領下，走上恆春城牆驚豔全場。

由屏縣府舉辦的半島歌謠祭系列活動，在15日晚間進入重頭戲，歌謠祭首次與國際時尚設計師Daniel Wong合作，在恆春北門廣場展演一場別開生面的民謠時尚秀，Daniel Wong團隊以海洋、風、島嶼等3個面向，在古城上上演「島嶼狂想曲」。

在Daniel Wong團隊的打造下，百年古城化身為時尚走秀舞台，45位模特兒身穿洋溢半島風情的服裝、走上城牆展演亮相，伴著民謠改編的走秀音樂，讓現場觀眾為之驚豔。

隨後，日本心靈歌姬夏川里美登台，再度為歌謠祭掀起高潮，吸引許多歌迷前來朝聖。她與民謠傳藝師合唱《雨夜花》和《四季春》等曲目，讓觀眾聽得如痴如醉，夏川里美表示，疫後訪台能感受到台灣歌迷的熱情，讓她感到相當開心。

屏東縣長潘孟安說，每年透過半島歌謠祭，讓傳統民謠唱出新風貌，今年持續在新與舊的融合中共創半島火花，除與國際時尚設計師Daniel Wong合作，還邀請到夏川里美與傳藝師同台演出，讓大家一起見証恆春民謠不但是重要的文化資產，更可以文化輸出，走向世界音樂，成為屏東的驕傲。