日本已於本月11日開放海外旅客自由行，恢復免簽證措施，但入境疫苗的認可名單中，卻仍舊未見高端疫苗。民進黨立委高嘉瑜在臉書認為，政府應硬起來向高端求償，籲衛福部應秉持依法行政的底線，並出面好好對民眾解釋清楚，不要讓接種高端的國人淪為次等公民！

針對民眾打高端得自費3500元PCR入境日本才能免隔離一事，民進黨立委高嘉瑜在臉書認為，指揮中心雖表示已持續與日本溝通，但事實上，高端不被承認的根本原因在於日本目前的入境檢疫規定，只接受WHO緊急使用清單(EUL)中認可的疫苗；意即只要WHO不承認高端，那無論怎麼溝通可能都難有成效。

高嘉瑜指出，打高端去日本要先自費PCR 3500！説好的WHO國際認證在哪？疫苗保護效益報告交不出來還在擺爛，政府應硬起來向高端求償！

高嘉瑜強調，面對外界種種質疑，衛福部卻始終不願說清楚講明白，又將一切高端採購相關資訊掩蓋，高嘉瑜呼籲衛福部應秉持依法行政的底線，並出面好好對民眾解釋清楚，不要讓接種高端的國人淪為次等公民！