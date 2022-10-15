叫阿姨錯了嗎？有女網友發文抱怨，被一名看似與自己年齡相仿的客人叫「阿姨」，讓她感到無法接受，認為應該改稱「老闆」或是「小姐」比較適當，貼文一出，引起眾多女網友共鳴，還有人說，更討厭被稱呼「大姐」，一聽就讓人想「巴下去」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文詢問，「覺得差幾歲被叫阿姨可以接受？」她表示，日前遇到一名目測年齡約45歲的客人直喊她「阿姨」，讓她覺得心情超差，認為如果無法看出對方的年齡，就不能隨口叫阿姨，可以改稱小姐或是老闆，氣得她直說「你看起來起碼40好幾，你才阿姨咧！你全家都阿姨啦！去看眼科啦」。

原PO認為，如果自己跟對方相差15歲以上，還能接受自己被稱為阿姨，並強調不是「被叫阿姨」惹她不開心，重點是這兩個字是由「誰」說出口。

貼文曝光後，不少女網友感同深受，「被看起來比較年長的人叫阿姨，真的會很莫名其妙」、「還好我都叫對方帥哥或美女」、「真是不會聊天，男的一律叫哥哥，女的一律叫姐姐」、「被叫『姐啊』也是會有點無奈」、「比起阿姨，我更討厭被叫大姐，真想把他巴下去」，不過也有人緩頰，直說「叫阿姨只是一個禮貌，我覺得不要想那麼多」。