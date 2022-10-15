《kulumaha 回家吧！原聲》，15日在台中舉行特映會。（馬彼得提供／廖志晃南投傳真）

台灣原聲音樂學校位於信義鄉，陪伴部落孩子成長茁壯。（馬彼得提供／廖志晃南投傳真）

源自南投縣信義鄉的「原聲童聲合唱團」，享譽國際，導演陳皓玫耗時4年，製作完成的紀錄片《kulumaha 回家吧！原聲》，記錄4位創辦人創立原聲的歷程；15日由原聲教育協會理事長馬彼得校長、祕書長楊智麟邀約關心部落的朋友，在台中站前秀泰影城舉辦特映會。

《kulumaha 回家吧！原聲》，記錄創立原聲教育協會的歷程，並點出部落教育問題、描繪部落孩子的渴望、辛苦努力的汗水與淚水，並穿插原住民孩子的天籟歌聲，忠實記錄台灣原聲音樂學校近15年的點點滴滴。

台灣原聲音樂學校是一所體制外的假日學校，自2008起，以「用合唱培養孩子信心，透過教育翻轉弱勢」的核心精神，帶領陪伴信義鄉14個部落的孩子，改變自己的人生，長期培育超過250位學生，從國小到大學，「原聲童聲合唱團」更是聞名世界。

馬彼得表示，希望部落持續被重視，原聲童聲合唱團不只是音樂表演團體，而是以合唱建立孩子們的信心，讓孩子們懂得努力、懂得回饋，未來願意對部落投入服務與貢獻，那是協會創立的初心。

如今，原聲的孩子們陸續進入大學就讀，第1、2屆的孩子進入職場，甚至有些孩子到國外唸書，這些孩子成長的路上，原聲到底給了他們什麼樣的影響，值得細細品味。

陳皓玫表示，有別於一般紀錄片採用第三者旁白描述，《kulumaha 回家吧！原聲》，以人物訪談和生活事件交織的手法呈現，讓觀眾可以更真實貼近人與事的歷程，真實感受每個事件與人物，許多觀眾從頭到尾，沉浸在愉快與感動的淚水中。

《kulumaha 回家吧！原聲》開放全台公益公播申請，歡迎有興趣的單位團體，查詢台灣原聲教育協會公播連結。