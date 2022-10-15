「動力火車」在高雄開唱，Selina（左）攜男友南下相挺。（讀者提供）

動力火車15日在高雄巨蛋舉辦「都是因為愛世界巡迴演唱會」，邀來金曲台語歌王許富凱當嘉賓助陣對唱〈酒醉的探戈2001〉，互動逗趣。動力火車時隔4年，2度唱進高雄巨蛋，此次演唱會耗資2500萬打造，將三層樓高的「堡壘級」舞台整組「南移」，連唱29首歌曲共計三個半小時的演出，展現動力火車寶刀未老的實力和十足誠意，邀全場萬名粉絲大合唱。

動力火車也開心介紹台下的演藝圈好友，感謝Selina南下到場力挺，只見Selina男友低調坐在一旁，意外曝光Selina男友的正面樣貌，而玖壹壹、鐘欣凌、Karencici等也赴雄蛋相挺，動力火車的太太、女兒等共80位家人組親友團支持。

動力火車今晚身穿螢光色閃電西裝飆唱〈I’ll Be Back〉、〈繼續轉動〉等夯曲揭開序幕，2人乘著雄蛋有史以來搭建過最高的12米電梯舞台出場，把三層樓高的「堡壘級」舞台整組南移，十分用心。

尤秋興今晚說，最近聽到來高雄開唱歌手都很大牌，包括韓國女團「BLACKPINK」、天團西城男孩等。顏志琳笑表示：「他們很紅是不是，還有動力火車啊，我們也很紅，來到高雄感覺自己也像天王天后才有這樣的待遇，謝謝大家來高雄聽我們唱歌。」