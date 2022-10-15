民眾黨主席柯文哲15日晚間參加新竹市長候選人高虹安的「團結之夜」造勢大會，會前針對蔡壁如論文遭撤銷並辭立委一事表示，蔡壁如是有擔當的人，她覺得說何必給別人誣賴，自己先辭掉再來救濟，選舉要到了，拖著也不是辦法，先讓她休息個幾天再說。

柯文哲表示，我們國家最多的就是謠言，他是講話有信用的人，蔡壁如事件事情發生後，高虹安完全沒有打電話給他，什麼要求他要妥善處理的，那個新聞是假的。

柯文哲說，蔡壁如是個有擔當的人，蔡自己覺得說何必給別人誣賴，因此想要先辭掉立委再來救濟，選舉要到了，拖著也不是辦法，至於蔡個人的輔選工作，應該先讓她沉靜幾天，這種對任何人都是個衝擊，讓她休息個幾天再說。

但他覺得這件事還是程序要對，不可以跟媒體講，結果當事人完全沒有資料，這樣人家要如何來辯護，然後到現在也沒1個正式的審定書，你要判人家死刑也要給人家判決書啊，這不是人權國家該有的事。

另，針對吳欣盈接棒不分區立委，柯文哲表示，應該對新竹的選情有幫助，畢竟新光吳家在新竹是個大家族。至於高虹安則會是最棒的市長，一定可以讓新竹變成台灣的科技城市，這他很確定，作為新竹子弟，他希望大家可以支持她。