現場舉辦撈虱目魚苗大賽，民眾先撈到50尾才算獲勝。（安南區公所提供／李俊淇台南傳真）

虱目魚創意料理免費品嘗更是吸引不少民眾排隊領取。（安南區公所提供／李俊淇台南傳真）

安南區公所舉辦台南虱目魚文化季系列活動「朝虱慕饗‧藝遊台江」，今（15）日在台江國家公園管理處廣場登場，現場推出「貴妃級」虱目魚創意點心免費品嘗、布偶劇表演、撈魚比賽、社區營造成果展及農漁產業推廣攤位等精彩活動，吸引不少民眾前往參加。

活動開場由虱目魚賣魚郎表演搭配黑琵Fun寒假布偶劇表演，介紹早期漁民利用海埔新生地開墾淺坪魚塭養殖虱目魚，從捕撈虱目魚苗到養殖至秋收的技術；冬季來臨漁民留置魚塭下雜魚，餵養遠到而來的黑面琵鷺，更與之結下今世之緣。

安南區長葉誌明表示，「虱貴妃點心」的發想是經媽祖宮九塊厝社區居民共同完成，而「菅仔埔藝耕園」現場解說「耕塭」歷史及「台江俗諺」與民眾互動，皆獲得民眾的好評。

區公所表示，為持續創造地方特色產業生機，開辦「蔥滿生機烘焙工作坊」料理課程、「蔥滿創藝工作坊」3D列印課程，及「台江書寫-土城子地方故事訪談紀錄」田野調查。

鹿耳門生態旅遊發展協會執行長蔡春風表示，尋訪城市桃花源-台江永續旅遊介紹安南區休閒魚塭業者們多養殖有虱目魚及開發社區風味餐及社區輕旅行，獲得眾多遊客好評，未來也將嘗試加入親子共製料理，除了可以提升體驗趣味外，也拓展了風味餐的品項。