今年25歲的郝先誠患有自閉症及過動等多重障礙，從小其父母就要花數倍時間教導，他則投入喜愛的繪畫，也曾受邀展出，此次，他透過富有生命力的動物家族表達幸福時刻，獲得育成基金會成人組第二名及網路人氣王票選第一名。

育成基金會今天辦理「第13屆繪畫比賽頒獎典禮暨公益畫展」，鼓勵心智障礙者發揮藝術創作能力，打造一個屬於心智障礙者的舞台。育成基金會表示，13年來共有逾6600幅作品，透過繪畫充份抒發情感與創意。

患有自閉症及過動等多重障礙郝先誠，其父母曾因教導他需花費比一般孩子多出數十倍時間而感挫折，但走過辛苦過程，看到先誠的進步，備感欣慰，而月且3個姐姐們也很接納他，從不忌諱同學朋友知道她們是星兒家族，常帶先誠出遊，更因他而投入生物科技、職能治療、及語言治療等領域工作。從小學畫畫就常獲獎及受邀展出的先誠這次畫出喜樂森林，透過活潑富有生命力的動物家族表達幸福時刻，評審們說先誠的用色豐富獨特，筆觸有力。

今年因受疫情及場地影響，第十三屆繪畫比賽首場實體巡迴畫展將延至明年月在南港軟體園區二期文化走廊，但17日起得獎作品就將於育成基金會官網的網路藝廊展出，育成基金會邀請大眾可以透過網路欣賞天使們的創意作品，一窺天使內心多彩繽紛又滿載幸福的世界。