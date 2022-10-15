上季效力PLG高雄鋼鐵人的布朗，15日首次改披台南台鋼獵鷹戰袍，單場轟進10顆三分球，貢獻全場最高36分，外加7助攻、6籃板、4抄截與1火鍋，搭配谷毛唯嘉31分、8助攻，獵鷹最後以118比114險勝台啤英熊，在台灣運彩T1聯盟熱身賽兩戰皆勝收場。

包含布朗在內，獵鷹還有谷毛唯嘉、胡凱翔與阿金等人打了超過40分鐘，簡直是把熱身賽當例行賽打，其中還處測試階段的阿金(富邦勇士外籍生球員石博恩哥哥)，更打滿全場48分鐘，貢獻23分、23籃板，成為今晚獵鷹場上的另一驚奇。

「因為愛德華只打57秒就傷退，呂濟而也因右膝受傷緊急送醫，幸好剩下的球員都努力撐住了，」獵鷹總教練劉孟竹表示，「布朗單場投進10顆三分球太不可思議了，至於阿金還處於評估階段，接著要看我們怎樣部署而定，尤其是愛德華也傷了。」

英雄以上季效力PLG夢想家的希克斯22分最高，蔣淯安也拿20分、8助攻與4籃板，不過兩名新找來的洋將表現並不理想，范姜偉齊只拿5分、11籃板及4助攻，哈吉勝只打上半場就告傷退，最後僅拿4分，英熊總教練楊志豪強調兩人有待觀察。

「希克斯表現還不錯，可是范姜偉齊、哈吉勝兩名長人表現不好，可能還需給他們一些時間適應台灣比賽節奏。」楊志豪表示。