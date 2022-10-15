外媒引述內情人士表示，電動車大廠特斯拉（Tesla）的德國超級電池廠因面臨生產流程問題，2024年前可能無法量產電池組，消息一出拖累特斯拉14日股價重挫。

特斯拉股價14日收盤重摔7.55％，降至204.99美元。今年迄今特斯拉股價累計崩跌將近42％，並且較2021年11月4日的收盤新高紀錄409.97美元狂瀉逾5成。

根據德國《商報》（Handelsblatt）引述多位消息人士指出，特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）在2年前提出的一個重大生產流程問題，是鄰近柏林的超級電池廠暫緩量產計畫的主因。

特斯拉的德國發言人未能對此消息及時表示意見。

截至目前，柏林超級電池廠的電池研究僅涵蓋電極，而用於電池纏繞、組裝與格式化等其餘生產步驟的所有設備，皆移回特斯拉的德州總部。

德國超級電池廠仍在成長階段，在產能滿載的情況下，每年可生產50萬輛電動車，超越德國對手福斯（Volkswagen）2021年的全球電動車銷量45萬輛。

此外，德國超級電池廠最終將能生產50百萬度（GWh）的電池組，不過特斯拉尚未公布該項生產工作的時程。

值得一提的是，《商報》指出，在柏林設立電池廠仍是特斯拉的長期規劃之一，不過在此之前，該公司必須掌握乾電極技術。據悉該項技術目前測試進展順利，但尚未進行大規模生產。

今年大多時候特斯拉的股價表現相對抗跌，未受到那斯達克指數墜入熊市波及，反觀部分大型股跌勢慘烈。

不過近期特斯拉股價也開始顯露疲態，市值在不到一個月內流失約三分之一。部分投資人將特斯拉近來股價大跌視為買進良機。

特斯拉是疫情期間的飆股之一，強勁的市場需求與產能提升，該公司自2019年來帶給投資人可觀的利得，也一度成為市值兆美元企業。特斯拉預計10月19日公布第三季業績。