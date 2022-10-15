有血源關係比外人還不如？有名人妻抱怨多年前和老公買房頭期款差50萬，向婆婆借調卻慘遭拒絕，但偏心的公婆卻幫大伯買百萬名車，幫小姑買房，多年過去後，行動不便的婆婆卻要到她家住，讓她非常的不滿的直接拒絕，日後也才知道原來公婆原本的房子，被大伯拿去抵押貸款800萬，但因投資失敗血本無歸。

一名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文，她表示多年前和老公要買房，但頭期款差了50萬元，要向婆家借調這筆錢，當時連借據、本票都準備好了，甚至也擬定了還款計畫，無奈被婆婆拒絕，婆婆則表示這筆錢是要「留給小姑買房」使用。

猶如熱鍋上螞蟻的她努力籌錢，不然就得賠違約金，她只好轉向自己的娘家籌錢，所幸，娘家爸媽慷慨解囊直接幫他們處理，並且還向她表示不用還，留一點錢在身上，讓她非常感動娘家爸媽願意伸出援手，後來她也和老公努力賺錢，將這50萬元還回去。

多年之後，婆婆以行動不方便為由，想要搬來和她們一起住在電梯大樓的房子，她見老公直接跳出來回絕「可以去和妹妹住」，畢竟小姑的房子是婆婆贊助的，但婆婆卻認為「住小女兒那不方便」，讓她氣喊「難道我們就方便嗎？」。

後來她和婆婆電話談不攏，公婆竟然直接跑到她們家樓下要闖入，她趕緊請保全將2人擋在門外，婆婆便打電話直罵她「很過分」，她直接回嘴「這是我家我不想讓你住不可以嗎？」，婆婆則表示要向她老公告狀，還表示「不要跟她這個外人講」。

她表示，後來老公接到婆婆的電話後，便一次把舊帳全翻出來講明白，像是「老公哥哥、妹妹的學費都是公婆付錢，老公則要半工半讀」、「生病住院需要醫藥費要跟公婆借，公婆卻雙手一攤沒錢，但卻幫老公哥哥全現金買了1輛破百萬車子」。

她還表示，公婆其實有自己的房子住，而且貸款還是老公幫忙繳，大伯和小姑半毛錢都沒付，繳完之後公婆卻翻臉不認人，要老公自己搬出去住，老公只好摸摸鼻子當作繳房租；後來才知道，公婆住的房子被大伯拿去抵押，貸了800萬去投資血本無歸，因此公婆2人煩惱塊沒房子可住。

她認為公婆走投無路才想到她們，「好康的沒有我們的份，塞康倒是一堆」，她也表示婆婆愛說從小把老公養大，但實際上根本不管老公死活，讓她怒怨「這種公婆怎麼可能對他們好？」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「有些長輩們把親情消耗完了後，才回頭討人情」、「公婆拿錢資助誰，誰就要養公婆」、「這麼做剛剛好而已，好在你先生夠明理，也對他父母看透了」、「就算有血源關係也比外人還不如」、「以為只有小姑，還有大伯欸，讓他們兩個去負責」。