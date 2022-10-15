侯友宜致詞提表示，自己出來選舉第一天到現在，4年前說的政見如今已一一兌現，他是鄉下孩子，不會說那些有的沒的，自己不跟人家吵架，吵架的時代已經過去了，選完大家也還是要團結向前走，為這塊土地做事。(黃敬文攝)

針對侯友宜稱自己的政見在4年內一一兌現的說法，林佳龍受訪時則說，如果侯市長覺得做了12年，所有事都做到了，但又沒有新到政見，顯然他這一次就不需要再連任，就換自己來大翻新，可以新的氣象，新人、新政、新的作為。(黃敬文攝)

新北市長侯友宜率先帶著藍營議員以及議員參選人入場，沿途有許多民眾爭相合照，展現藍營人氣王的實力。(黃敬文攝)

新北市雲林同鄉會總會今日在新北五股的新北市工商展覽中心，舉行第五屆第一次會員代表大會暨第四、五屆理事長交接及理監事就職典禮，不僅新北市長侯友宜受邀出席，雲林縣長張麗善也率領市府團隊北上祝賀，蔡英文總統也率民進黨新北市長候選人林佳龍、雲林縣長候選人劉建國前往現場出席活動，雖然兩陣營是錯開時間入場沒有碰面，但現場仍瀰漫濃濃的選戰煙硝味。

活動中，新北市長侯友宜率先帶著藍營議員以及議員參選人入場，沿途有許多民眾爭相合照，展現藍營人氣王的實力；侯友宜致詞提表示，自己出來選舉第一天到現在，4年前說的政見如今已一一兌現，他是鄉下孩子，不會說那些有的沒的，自己不跟人家吵架，吵架的時代已經過去了，選完大家也還是要團結向前走，為這塊土地做事，最重要的就是「說到做到，講到做到」。

他說，好好做事情是鄉下人的骨氣，台灣到處都是親戚跟自己人，所以選舉要肯定政見有兌現的人，大家繼續合作繼續往前拚。

侯友宜致詞完畢後先行率隊離開，接著換蔡英文總統帶領包含林佳龍、劉建國等地方首長、議員以及議員參選人入場，這次也是蔡英文第九度替林佳龍站台輔選；蔡英文表示，林佳龍是資歷很完整的中壯世代優秀的領導人物，過去兩人曾在國安會同事過，他也曾在台中蹲點10年經營，之後才選上立委、台中市長，顯見是願意下功夫、下苦功的人

蔡英文強調，林佳龍同時也是交通專家，曾當過交通部長，觀光、旅遊、運輸、道路等新北的交通產業問題都非常在行，過去雲林同鄉會給自己很大的幫助，今天也拜託大家替林佳龍拉票，讓他當選。

而針對侯友宜稱自己的政見在4年內一一兌現的說法，林佳龍受訪時則說，如果侯市長覺得做了12年，所有事都做到了，但又沒有新到政見，顯然他這一次就不需要再連任，就換自己來大翻新，可以新的氣象，新人、新政、新的作為。