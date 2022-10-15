美軍第七艦隊司令湯瑪斯（Karl Thomas）表示，他希望兩岸都能夠從俄烏戰爭中汲取教訓，而如同俄軍在烏克蘭戰場上接連遇挫所顯示的，中方也應該體認到，低估軍事行動的難度是家常便飯。他指出，台灣與烏克蘭情勢有明顯不同之處，要跨越台灣海峽發動入侵遠為困難，在台海作戰沒有「散兵坑」可躲藏。

10月13日是美國海軍建軍247周年，據香港英文《南華早報》15日報導，湯瑪斯在馬里蘭州美國海軍學院致詞時說，俄烏戰爭已打了8個月，但俄軍在烏克蘭戰場上連連受挫，俄國國內也出現反戰聲浪。他稱，假如一切可以重來，他懷疑俄羅斯總統普丁會做出侵烏的決定。

官拜海軍中將的湯瑪斯說，他希望中國國家主席習近平與台灣，都能夠汲取一些有意義的教訓。對台灣來說包括，一如烏克蘭總統澤倫斯基所展現的，擁有堅定並且具群眾魅力的領導層很重要，而在對抗比自己強大得多的敵軍時，運用不對稱武器及戰術亦很重要，全民還要有齊心抗敵的意志。

湯瑪斯認為，俄烏戰爭對中國的教訓則包括，應該認清國際社會對於入侵近鄰領土的行徑，會如何迅速做出回應，此外也要體認到，侵略者很容易低估軍事行動的難度，如同普丁現在所發覺的。他說：「我希望習主席好好地看一看，或許他也會汲取若干教訓。」

他又指出，相較於烏克蘭戰場，要跨越台海發動入侵遠為困難，在寬度130公里的這片水域作戰，沒有「散兵坑」（foxhole）可躲藏。湯瑪斯說，隨著守軍部署精準打擊武器，台海已多年未出現過大規模兩棲攻擊，這絕非偶然。