愛之日常音樂節今在北流登場。（讀者提供）

愛之日常音樂節今在北流登場。（讀者提供）

「愛之日常音樂節」今（15日）在北流登場，卡司堪稱歷年精采之最，不僅邀來金曲級歌后萬芳、艾怡良、曹雅雯領軍，偕同HUSH、郭靜、戴愛玲、張惠春及人氣原住民YouTuber Ponay輪番獻唱，更祭出限定版組合，其中艾怡良與郭靜、HUSH組一日限定團台版「霹靂嬌娃」，攜手合唱天后CoCo的〈好心情〉掀起高潮。

「國民女婿」封號的衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今與萬芳合唱〈就值得了愛〉，為愛之日常獻出第一次坦言壓力大，事前除了花時間做功課背歌詞，更百忙中到練團室反覆練唱；羅一鈞今在台上一開口讓全場驚豔，音準堪稱專業，還挑戰獨唱梁靜茹的〈暖暖〉，開心表示：「非常開心有機會可以跟夢中的偶像一起合唱，謝謝萬芳老師，很開心有機會可以來這邊，很多人問我會不會緊張，其實跟記者會比起來，沒什麼好緊張，因為不會有記者在台下問我們問題。 」

首次參與活動曹雅雯則選唱自己創作的〈抱一個〉等歌，提及第一次受邀為電影《流麻溝十五號》創作〈永遠的所在〉就入圍金馬獎「最佳原創電影歌曲」，曹雅雯表示不敢去想會不會得獎，金馬典禮當天將首次登台獻唱的她笑說：「我只祈求現場演出不要『出槌』就好。」