木蘭女足聯賽15日3地開打，4屆冠軍花蓮在許翊芸「梅開二度」帶領下，以4比1完勝桃園戰神，加上衛冕者台中藍鯨終場前罰丟12碼球，遭台北熊讚1比1逼和，藍鯨、高雄陽信僅剩下「數學」上的奪冠機率，花蓮最後3輪拿到1分就能登基，創賽史紀錄的第5冠已是囊中之物。

花蓮擊敗戰神，本季戰績8勝4和、積分28，木蘭聯賽本季只剩藍鯨、陽信仍有機會封后，但藍鯨落後花蓮6分，本季僅剩兩場聯賽，還有3場未賽的陽信則落後花蓮9分。除非花蓮剩餘賽事全敗，藍鯨、陽信自己全勝，才有機會靠比拚淨勝球問鼎后冠。

花蓮雖在雙十國慶的木蘭聯賽盃決賽PK不敵藍鯨，但回到聯賽穩紮穩打，大一小將黃湘怡繼聯賽盃決賽再次破門，許翊筠本季第2次梅開二度，包括下半場精彩的遠射破門，林凱玲最後門前補刀，錦上添花，也讓戰神吞下開季12連敗。

藍鯨本輪不輸才能保住爭冠希望，但只拿1分局勢也十分不利，15日重返雙十節捧盃的福地台北田徑場，開賽8分鐘張季蘭右路吊中，原是傳球竟幸運吊進熊讚大門，讓藍鯨上半場1比0領先。

由於北田在大雨下多處積水，雙方控球都不容易，第75分鐘換成熊讚獲得幸運女神青睞，鄭雅之左側角球直接吊向近柱，藍鯨門神辛多雙拳出擊解圍，卻把球打在江子善的後腦勺反彈入網，讓熊讚靠烏龍球扳平比數。

台北熊讚門將王郁婷（右一）下半場先攔下台中藍鯨前鋒蘇育萱（左一）的單刀射門，隨後再擋出蘇育萱的12碼罰球。（中華足協提供）

藍鯨與熊讚僵持到補時階段，藍鯨替補右後衛王淑雯右前場起腳遠射，球打中熊讚後衛陳若瑋右手，裁判柯荃耀吹判12碼罰球並以紅牌罰下陳若瑋。木蘭盃決賽踢進致勝PK的「UU」蘇育萱再次出馬主罰，踢向中間偏左卻被熊讚門神王郁婷用腳擋出，藍鯨錯過絕殺機會，本季對熊讚3連平也幾乎葬送衛冕大業。

陽信15日靠木蘭聯賽生涯進球王李綉琴梅開二度，以及她帶的惠文高中學生李翊瑄攻入1球，以3比2力克新北航源，保住微弱的爭冠機會，也讓航源陳燕萍連兩輪獨中兩元的演出成為空響。