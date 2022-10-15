86歲「國寶歌手」紀露霞。（羅永銘攝）

黃連煜、老王樂團壓軸演出。（羅永銘攝）

陳子鴻（左）、吿五人擔任頒獎嘉賓。（羅永銘攝）

「小茱姊姊」施賢琴（右）總共入圍68次，今奪下第19座廣播金鐘。（三立提供）

第57屆廣播金鐘獎頒獎典禮15日在國父紀念館舉行，由陳明珠、邵大倫擔任典禮主持人，本屆廣播金鐘獎共有83家業者、885件作品參賽，最終共計126件作品入圍，最大贏家為獲得5項大獎的國立教育廣播電臺，其次為4項大獎的內政部警政署警察廣播電台；其中，「小茱姊姊」施賢琴總共入圍68次，今以國立教育廣播電臺「大耳朵探險家」雙料奪下兒童節目獎及兒童節目主持人獎，同時這也是她人生的第19座廣播金鐘獎。

第57屆廣播金鐘完整得獎名單：

流行音樂節目：เพลง THAI MUSIC SHOP（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

類型音樂節目獎：Sawali Music Style（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

生活風格節目獎：聽見．太陽（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

藝術文化節目獎：世界夢想表演廳（參賽單位：國立教育廣播電臺）

教育文化節目獎：Danny的市場肚（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）

兒童節目獎：大耳朵探險家（參賽單位：國立教育廣播電臺）

少年節目獎：耳公探險隊（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）

社會關懷節目獎：無毒有我（參賽單位：國立教育廣播電臺）

社區節目獎：原鄉花園（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

廣播劇獎：時代劇場（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

單元節目獎：碰撞的火花在跳華爾滋~從物理看人生（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）

流行音樂節目主持人獎：Amy【丁宛臻】、薑黃【黃俊豪】／เพลง THAI MUSIC SHOP（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

類型音樂節目主持人獎：Zoe【黃瑞芬】／ici Zoe-Zoe在這裡（報名單位：竹科廣播股份有限公司）

生活風格節目主持人獎：阿光【游湧志】／今夜，遇見小王子（報名單位：大千廣播電台股份有限公司）

藝術文化節目主持人獎：端端【陳端慧】／世界夢想表演廳（報名單位：國立教育廣播電臺）

教育文化節目主持人獎：溫士凱／Danny的市場肚（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）

兒童節目主持人獎：小茱姐姐【施賢琴】、柏諺哥哥【黃柏諺】／大耳朵探險家（報名單位：國立教育廣播電臺）

少年節目主持人獎：妹將【曾止妤】、張柏謙／愛思客Me（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）

社會關懷節目主持人獎：尚恩【黃彥翔】、Jacky【陳昱豪】、欣伶【陳欣伶】、李易澄、江綺玲／礙情漂流瓶（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

社區節目主持人獎：安力．給怒【賴安淋】、比黛．A宓【王淑榮】／原鄉花園（報名單位：竹科廣播股份有限公司）

企劃編撰獎：李洛梅、劉駿逸、涂豐恩、黃書瑋／好好說那年（報名單位：竹科廣播股份有限公司）

音效獎：王文心／愛的編年史（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

商品類廣告獎：和泰集團yoxi車隊－前進篇（參賽單位：環球七福廣告有限公司）

非商品類廣告獎：這條轉屋下个路單元-回家的路（參賽單位：財團法人寶島客家廣播電台）

電臺品牌行銷創新獎：用聲音為時代下註解（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）

創新研發應用獎：內政部警政署警察廣播電臺／《廣播新網紅–聲入空中虛實之境》（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

特別獎項：從缺