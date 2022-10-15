14日在哈薩克首都阿斯塔納(Astana)舉行獨立國家國協（CIS）峰會，一段插曲讓俄國總統普丁(Vladimir Putin)顏面盡失，只見他一臉窘臉靠著椅背，任由塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）嗆聲，全場一片尷尬，顯示他在自家後院失去尊嚴及影響力的跡象。

普丁昨日(14)出席獨立國家國協（CIS）元首峰會遭塔吉克總統拉赫蒙嗆聲

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，普丁昨日(14)出席獨立國家國協（CIS）元首峰會，與會成員國包括白俄羅斯、亞塞拜然、亞美尼亞、塔吉克、土庫曼等。過程中，塔吉克總統拉赫蒙用俄烏戰爭借題發揮，洋洋灑灑的發表7分鐘感想。此外，一手直指坐在對面的普丁大動作比劃著，語帶不滿稱「為什麼我們要苦求俄羅斯參加國內一些悲劇論壇呢?」只見普丁一臉不屑，好幾次齜牙咧嘴，只能無奈攤在椅背上靜靜等他表演完，這一幕也讓全成員國的領袖共同見證。

Рахмон возит Путина фейсом по тэйблу. Смотреть на лицо Путина - бесценно (для всего остального был Мастеркард)



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自從普丁在烏克蘭的進攻不如預期，俄羅斯後院接連失火，中亞各國盟友已非第一次公開反對這位大哥，因為他們嗅到一股「血腥味」。

拉赫蒙自1994年上任以來，長期把持擁有900萬人口的前蘇聯共和國塔吉克政權。報導指出，當天拉赫蒙想讓普丁冷靜下來，聽聽盟友們最真實的感受，內容幾乎預言了普丁的死亡，怒轟他重演蘇聯垮台的致命錯誤；還抱怨俄羅斯商人進入國內開採自然資源，卻拒絕留下來投資，稱「沒錯，我們是小國，我們不想要你的錢，我們努力成為『戰略夥伴』該有的樣子，滿足你要的一切，真心希望能得到應有的尊重。」