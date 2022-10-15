姚淳耀、范少勳師妹宸頤日前因主演電影《默殺》赴釜山影展出席映後活動，回顧3年前拍攝的作品終於在大銀幕呈現，感動不言而喻。她透露印象最深刻的是「裡面的驚嚇、恐懼跟憤怒的情緒都是很純粹、很真實的青春蹤影，要再重來也沒辦法演出的樣貌」。她也隔空向同片演員吴慷仁、黃健瑋、施名帥、尹馨等表達感謝，「這是很多很多人的幫助，我才能這麼自然的演出」。

該片由馬來西亞導演柯汶利執導，入圍今年釜山影展新浪潮競賽單元，釜山影展執行委會長許文永也特別向宸頤表達激賞，盛讚她：「在片中表現很亮眼，令人印象深刻，是非常好的演員 」，讓她深受鼓勵。首次映後結束後，甚至有上百影迷埋在戲院外等她簽名，也是她第一次感受到觀眾的支持，被問到為什麼導演沒有出席？宸頤回答：「因為導演在拍新片，但他沒有找我，所以我才有空代表出席。」逗笑現場觀眾，也顯見她雖然首次出席海外國際影展，態度仍是落落大方。

宸頤開心和李秉憲合照。（青春期影視提供）

首次出席釜山影展，宸頤說：「我想做為演員努力下去，繼續加油拍戲。」在影展遇到來自世界各地的演員和影視創作者，宸頤形容自己像打開了一扇大門和大家交流，在和影人們介紹自己是演員的時候也比以前更加肯定。最開心的莫過於可以大方集郵韓國明星，不僅和名導是枝裕和、宋康昊、李秉憲合照，也順利和《魷魚遊戲》朴海秀、《我們的藍調時光》盧允瑞、《魔女2部曲：另一個她》申詩雅合照。有趣的是，當她向《經常請吃飯的漂亮姊姊》丁海寅自我介紹後，丁海寅還紳士回應：「你好，我是丁海寅。」讓她忙著笑回：「我知道我知道！」

宸頤今年在影集作品《我願意》、電影《夢遊樂園》中皆有亮眼表現，她在前者飾演一名高中生，在面對母親因迷信宗教而成為哥哥死亡的加害者的慘況後，從單純無邪轉變成悲憤憂鬱的少女，在眾多經驗老道的前輩間初生之犢不畏虎的表現讓人驚豔。而在《夢遊樂園》裡的中性帥氣的獵人首領角色，清新自然的宸頤也有不同於《我願意》中的不俗表現，令人期待。