台灣民意基金會9月20日公布最新民調顯示，蔡英文總統聲望43.8％，逼近新執政困境的臨界點。台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，四大公投議題加上五個令人瞠目結舌的表現，一言以蔽之，就連年輕選民也已經疏離了。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉15日就表示，「蔡政府創造的一個不公不義的環境，壓迫了台灣年輕人的處境」，引發討論。

吳子嘉15日在網路節目《董事長開講》中指出，現在情況變了，基本的問題民進黨並沒有解決掉，「低薪問題」、「高房價」及「高物價」都沒有被解決，吳子嘉坦言，「我們20歲至40歲的年輕人，在這三個困擾之下不斷掙扎，想要脫逃尋求生存的空間」，同時吳子嘉也提到，而還有另外一種年輕人是有「黨證」的年輕人，「有民進黨黨證的年輕人他們會有一些特權，比如說像林秉樞，他周遊於權貴之間；還有林智堅，他一個人弄了兩個學位，兩個碩士學位被兩個大學解除學籍，他何德何能？就因為他用權力去交換了他的學籍，這就是民進黨」。

吳子嘉更說，民進黨在蔡英文執政的六年以來，創造了一個不公不義的環境，正是因為不公不義的原因，才造成了「年輕人不敢生小孩，沒錢付房租，就變成一個特殊的現象」，吳子嘉最後更說，年輕人鋌而走險去柬埔寨找工作、討生活，遭受到非常多的恐怖事件，連生命安全都受到威脅，就是因為沒辦法在台灣生存，「這就是蔡政府創造的一個不公不義的環境，壓迫了台灣年輕人的處境，是蔡政府造成現在這個處境的」。