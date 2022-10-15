韓國籍「凱西二號」油化輪（KELSEY2），15日在烏坵南方海域進水，船隻發生傾斜沉沒。（翻攝自航港局航船布告）

一艘韓國籍的「凱西二號」（KELSEY2）油化輪，15日在烏坵南方海域進水，船隻發生傾斜沉沒。航港局中部航務中心指出，船上21名船員棄船逃生，經我方及大陸直升機分別前往救援，20人獲救；其中1名緬甸籍船員被救起時，已無意識及生命跡象，經送台中榮總急救已死亡。航港局中部航務中心將於17日再進行訪談相關船員，進一步了解案發經過。

航港局海事中心說，該中心於15日凌晨3時54分，接獲國搜中心通報，1艘總噸位5328噸級，韓國籍凱西二號油化輪，從韓國群山港裝載4000噸苯酚、3500噸金屬油，途經烏坵南方14.5浬處海域，卻發生船艙進水傾斜，該處屬於大陸的搜救轄區。

航港局中部航務中心獲報後，嘉義空軍基地出動S─70C直升機，吊掛起6名船員於6時53分返回台中清泉崗基地。7時39分台北任務管制中心通知，大陸籍東二飛行隊直升機於7時37分救起其餘15名船員；並吊掛至大陸籍救難艦東海救113號上，該船21名船員全數獲救。

大瀚船務公司指出，被我方救抵至清泉崗機場的6名船員，包含1名韓國籍、5名緬甸籍，其中1名緬甸籍船員救起時，已無意識及生命跡象；經後送台中榮總救治時已死亡，另5名獲救船員暫時安置在梧棲汽車旅館。航港局中部航務中心將於17日再進行訪談相關船員，進一步了解案發經過。

航港局強調，海事中心於下午2時通報難船凱西二號油化輪，於烏坵西南方距離25浬處消失。另經中華搜救協會轉上海打撈局提供訊息，該船已翻覆沈沒；航港局已洽詢該會獲得最新沈沒位置，即距離烏坵西南方約26浬，並修正發布航船布告。