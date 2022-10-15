民進黨新竹市長參選人沈慧虹控告媒體人吳子嘉「意圖使人不當選」，吳子嘉14日前往新竹地檢署出庭應訊，並揚言下周要反告沈慧虹誣告。宅神朱學恒表示，三本柱差點折斷兩根，他以為吳子嘉會被關、回不來了，因此還特別為他做了紀念影片，還有譚嗣同的絕命詩「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」，也都幫他寫好了。

朱學恒15日在《董事長開講》粉絲見面會節目中表示，對抗國家機器，真的好難，這一系列的活動從桃園開始、到新竹、台北，才第3場而已，本以為三本柱折斷了兩根，以為吳子嘉會被關在新竹回不來，還特別為他做紀念影片，結果沒想到他竟然回來了。

朱學恒笑說，連譚嗣同的絕命詩，都幫吳子嘉寫好了，「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙。」戊戌六君子後來都在菜市場口斬首示眾，吳董請你撐下去，不要太早被斬首。

朱學恒指出，2019年，蔡英文說參選總統必須具備民主素養，但蔡英文已經超過680天沒有接受記者堵麥訪問，這是自由民主嗎？有任何一個國家的總統680天不接受媒體的監督嗎？這是自由民主之恥。有多久沒有聽到她被記者問問題了，仔細算一下，超過680天，她都是請發言人回答，甚至發生殺警案時，她的動作是，在臉書請小編發文，讓他不禁問，我們的總統到哪去了？大家看到當年的總統候選人是現在這個樣子嗎？坦白講，他甚至不知道蔡總統在幹嘛？因為她不公開回答問題，以及媒體的監督追問，真的很荒謬。