超人氣啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）成員林襄日前被爆出吸電子菸，第一時間已透過經紀人道歉，承諾會努力戒菸，許多名人也力挺她，甚至認為她沒必要道歉；15日有網友挖出林襄過去自稱沒抽菸的影片，指出她真正是錯在騙了大家，有不少人看完傻眼直言，「她到底有什麼是真的？」

林襄日前被拍到在路邊熟練地抽電子菸，吞雲吐霧模樣與她甜美又性感人設差很大，瞬間引起熱烈討論；在抽菸畫面曝光後，林襄經紀人代為道歉做了不好的示範，未來也會努力戒菸。有不少名人像是郭鬼鬼、開水小姐，都認為她抽菸沒有錯，應該尊重她的自主權。

豈料，林襄的道歉網友不領情，15日知名論壇Dcard上出現一篇文章「林襄抽菸沒有錯，錯是在騙了大家」，附上一段林襄之前在IG的影片，畫面中林襄回答網友提問「可以接受老公或男友抽菸嗎？」她一開頭就自稱「我自己是沒有在抽菸的」，然後表示希望另一半也不要抽菸。

原PO點出林襄抽菸到底問題出在哪，「如果一開始就說他（她）是有在抽菸的，那大家還不會那麼反感」，其他網友也很認同，紛紛表示「說謊的人還是會一直繼續說謊下去」、「她到底有什麼是真的？」、「滿口謊言」、「說謊的時候眼神會飄」；不過，也有不少人抱持別的看法，「人都有可能會改變吧，你本來一開始不會做什麼事，但後來就會了」、「唉當公眾人物真可憐」。

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