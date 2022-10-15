年底九合一大選進入倒數，每位候選人都把握時間宣傳拉票，為了增加曝光度，連贈送給民眾的競選小物也做得越來越用心。日前就有民眾發問：「收過最廢的競選小物是什麼」，引起眾多網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，日前去倒垃圾時收到一個競選小物，街訪鄰居拿到都忍不住抱怨，是一個「不知道用途的空塑膠套」，且塑膠套的四個角相當銳利，甚至把原PO的口袋都割破了洞，讓他不禁好奇：「大家收過最廢的競選小物是什麼？」

網友收到某候選人的競選小物，不料竟然把褲子的口袋割破了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文曝光後，吸引大量網友回應，紛紛留言，「我看過候選人送壽桃，一次給兩顆」、「送面紙或口罩最實用，其他都垃圾」、「近日我收到的競選小物是：杯麵、餅乾、菜瓜布、面紙、口罩」、「還是面紙最實用」、「我收到圍裙，剛好做早餐店，有夠實用」。

其中，最多人不喜歡收到「印有候選人名字的口罩」，認為不是醫療口罩就算了，但把候選人的名字或圖案印在口罩上，除非是死忠支持者，否則真的不敢戴出門見人，「全是垃圾啊，我還遇過候選人的名字，直接印在口罩上，這樣誰敢戴」、「拆開才發現有印名字，直接丟掉」、「印名字在上面的口罩我死也不戴，低端」、「口罩不錯！只是很多有印候選人名字，實在不喜歡」。