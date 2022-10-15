李帝勳這身神似潘瑋柏的造型出現後，引起台灣網友熱議。（八大提供）

韓劇《模範計程車》去年在韓國首播時，引起廣大迴響及討論，因故事題材結合震驚韓國社會的真實案件，透過戲劇手法讓大眾正視弱勢族群、校園暴力、職場霸凌、網路詐騙等問題。每集劇情在討論版上掀起熱烈議論，被封為年度神劇，在探討社會議題的嚴肅情節裡，添加風趣橋段，故事在高潮迭起中引人入勝。

首集劇情描述犯人趙度哲因涉嫌性侵未成年人並傷害致死，被判無期徒刑，但他竟以精神衰弱為名，成功爭取減刑出獄。在眾怒之下坐計程車揚長而去。示威群眾爭相拋擲垃圾發洩怨憤，唯獨計程車司機金道奇表現淡定。當計程車開進隧道後，從此趙度哲消失在眾人視線，下落不明。有位年輕女孩瑪利亞站在大橋護欄，準備跳河輕生，看到腳底下貼著彩虹計程車的宣傳廣告，上面寫著「不要死，復仇吧，我們替你解決。」瑪利亞透過電話聯繫到金道奇，坐上他的計程車後，開始講起自己的悲慘經歷。

李帝勳在劇中以司機身份和同伴們用行動來揭開社會惡行，利用私法手段行俠仗義。因此面對各種情節發生，順勢冒充不同角色潛入案件裡過足戲癮，從商人變代課老師、上班族再化身土豪，總共16集就扮演超過4種身份，目的就為了替被害者復仇，猶如一場精采絕倫的Cosplay，長相一直被影迷拿來和潘瑋柏比較的他，有場戲是他戴著太陽眼鏡、身穿花襯衫模樣，一出現立刻掀起網友暴動，留言：「這造型是不是模仿潘瑋柏！」

《模範計程車》明（16日）起，每週日晚間10點於八大戲劇台全台首播。另外，有影迷因李英愛獻「聲」客串演出好奇而看，結果入坑，表示每週追看到完結，直呼非常值得，因《模範計程車》第1季的成功播出，日前韓國也傳出確定開拍第2季。