前中研院長李遠哲日前批評「民進黨腐化的比過去快」，資深媒體人趙少康說，民進黨政府還自以為是，自我感覺良好，完全感受不到人民的苦；只在乎權力、不在乎人民，就從嘉義縣開始翻轉，換掉民進黨。

趙少康今（15）日晚上南下嘉義替國民黨嘉義縣長參選人王育敏及縣議員李國勝站台，看到這麼多人出來支持王育敏、李國勝，就知道大家已經厭倦民進黨執政了。

對於李遠哲前幾天批評民進黨嚴重腐化，只要跟蔡英文不同意見就會被換掉，還爆料蔡英文說能源政策「2024年後就不是我的事」。趙少康驚訝說，還有這種事，自己下台後就不管了，國家政策能夠這樣草率嗎？「有看過這樣不負責任的總統嗎？」

蔡英文今天視察疫情指揮中心時說，「防疫成績受到世界肯定」，趙少康值言，台灣已經有一萬多人因疫情死亡，每天死亡人數居高不下，民進黨政府竟然還自以為是，自我感覺良好，完全感受不到人民的苦。

趙少康呼籲，嘉義縣民進黨執政20年，但發展遲緩，人口老化，失去活力。這時候是該換人做看看了！