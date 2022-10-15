民進黨台中市長候選人蔡其昌與台中第3選區市議員候選人曾威15日晚間在烏日成立聯合競選總部，多位立委、市議員及里長及里長候選人到場力挺青年參政，蔡其昌表示，他很年輕就承擔重任，因為民進黨願意栽培年輕人，若年輕人願意承擔，國家的民主就會更加健全。

立委莊競程、張廖萬堅、何欣純、黃國書、林靜儀、市議員林德宇、陳世凱等人與多位地方里長都來到烏日站台力挺，吸引百名鄉親湧入支持，他們都表示，盼鄉親給年輕人服務地方的機會。

民進黨台中市長候選人蔡其昌與台中第3選區市議員候選人曾威15日晚間在烏日成立聯合競選總部。（潘虹恩攝）

蔡其昌表示，民進黨是栽培年輕人的政黨，他出生平民家庭，不是政治世家也無財團相挺，透過民進黨的栽培，他30歲就成為台中縣政府民政局局長，35歲就被提名為立法委員並成功當選，不到50歲就擔任立法院副院長；民進黨栽培年輕人，因為年輕人若能出頭、願意承擔，國家的民主會更健全，未來發展會更好。

蔡其昌說，曾威是他跟陳世凱長期栽培的年輕政治家，曾威從地方訓練，到中央磨練，再回地方訓練，現在時機已經成熟；若現場鄉親覺得，他可以這麼年輕就承擔很多重任，那新一代的蔡其昌就是曾威，請大家給曾威機會。

蔡其昌、曾威聯合憬選總部成立，多位立委、市議員及里長相挺，現場也湧入百位鄉親。（潘虹恩攝）

曾威說，這裡多年來就是他工作、生活的地方，慢慢的他喜歡上這片土地；過去他擔任幕僚，在議會寫文案、準備質詢資料，跑攤、會勘、處理案件，市議員的工作他一步步學習，後來有機會到總統蔡英文的團隊服務；曾威也表示，他有地方議會和中央機關完整訓練的經驗，懇請鄉親支持。