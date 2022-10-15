民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今（15）日晚間在臉書表示，要謝謝兩千位出席「科技新苗栗」竹南造勢大會的鄉親們，就算穿著雨衣、踏上一灘灘水窪，手中被雨水浸濕的旗子依舊振奮揮舞，要改變苗栗的熱情從來不會被雨水澆熄！徐定禎強調，這場要堅定翻轉苗栗的大雨，未來無論風和日麗或時而雷雨交加，我們絕對要伸手緊握彼此，繼續在風雨中無畏前行！

徐定禎直言，苗栗這場選舉，全台灣都在看，台灣的民主發展是否能更進一步，全世界也都在看。苗栗是民進黨一級戰區，從中央到地方、從南到北，我們每位黨公職夥伴都動起來、齊心為苗栗加油，為台灣下一個民主里程碑奮鬥。

徐定禎表示，他做人做事經得起考驗，沒有黑道背景，更不會成為被政黨以排黑為名開除黨籍的棄子，也沒有可以給他159筆土地的地主太太。他有的是每天為他一次次向鄉親彎腰握手、喉嚨反覆燒聲的太太，苗栗隊沒有深不見底的金錢實力，他沒有上億資產，但是他有一群堅定捍衛台灣民主的夥伴。

徐定禎深深相信，團結的小蝦米能夠戰勝大鯨魚。苗栗的未來不能被黑道把持、不能被殺人犯鯨吞，請大家勇敢站出來，推倒阻擋苗栗發展的黑金高牆，一起勇敢，一起成為改變的力量！