中和點燈節今在中和華新街熱鬧舉行。（中和區公所提供）

新北市一年一度的中和點燈節於今（15）日在中和華新街熱鬧舉行，邀請緬甸、泰國、印尼及越南等多國華僑及新住民朋友一同盛裝參加，希望透過點燈節的活動，深化緬甸及東南亞各國新住民與在地生活圈的連結，共創幸福新生活。新北市長侯友宜與現場民眾一起點燈祈福，為新北大家庭點亮幸福「新生活」。

侯友宜表示，新北市一直致力在多元文化的深耕，人口的多元性帶來語言及文化的優勢，成為新北市的新力量。新北市政府領先全國編寫了新住民美食指南，精選推薦50家特色美食，其中有10間在中和，有3間就在華新街，另外也成立7所新住民學習中心，數量是全國最多。

中和區長賴俊達表示，中和華新街為全國最大緬甸華人社區，除緬甸特色商店外亦有雲南、泰國及印度等異國風情小店，為全台最多元的南洋美食街。中和區公所對華新街的人文歷史特色非常重視，除了推廣區域特色文化觀光，活動涵蓋了傳統服飾、藝術文化，宗教習俗、教育扎根、美食推廣及歡樂慶典六大主軸，希望透過點燈節的舉辦讓東南亞重要的文化節慶在中和重現，使原生文化與在地生活的情感連結更加深刻，打造高度文化韌性的友善新城市。

緬甸歸僑協會理事長李沛表示，點燈節活動讓新住民及僑民得到心靈上的寄託，也希望藉由活動讓民眾增加對僑民及新住民文化的認識及了解。今年的點燈節包含好玩有趣的各國文化互動攤位，傳統服飾踩街秀更是活動最大亮點，印尼、越南、泰國、寮國、馬來西亞等國歸僑及新住民一起妝乎水水，盡情的展現「新文化」的驕傲，更讓全國看見華新街的閃亮魅力。

中和區公所表示，點燈文化節已成為中和區最盛大的多元文化嘉年華，今年度以緬甸點燈節為核心，發散至東南亞各國，讓源自不同國情及宗教的「點燈祈福文化」都在中和發光。