民進黨台北市議員王世堅曾多次公開對台北市長參選人黃珊珊表示讚揚，也曾在一場大同區里長的活動同框。針對網友問到，「若當選，會邀請王世堅進市府工作嗎？」黃珊珊表示，王世堅最近已經很倒楣了，碰到她都會被人家黨紀處分；她認為，王世堅是個好人，一定會連任市議員。

有現場觀眾15日在《董事長開講》粉絲見面會節目中問到，「黃珊珊是從優秀的市議員，被台北市長柯文哲邀請進入市府工作，有個20多年的好朋友、同時會百分之百支持她的市議員王世堅。如果當選市長，會想邀請王世堅進市府工作嗎？讓最大柯黑成為最好的幫手？」

黃珊珊回應表示，王世堅最近已經很倒楣了，碰到她都會被人家黨紀處分。王世堅是她20幾年的好同事，在台北市議會中，王世堅的辦公室在她的辦公室附近，王世堅是一個很害羞的人，看到她都會臉紅，不知道為什麼？

黃珊珊說，王世堅很了不起，上次講到台大的事情時，他提及「如果台大是中共同路人的話，就讓他也當中共同路人」。在那個團體裡面，要有多大的道德勇氣，才敢說出這樣的話。她認為，王世堅是個好人，確定會連任市議員。

黃珊珊也指出，關於聯合政府，用人唯才、廣納百川。她如果當選台北市長，王世堅會用非常強烈的方式來監督她、不會放過她，並開玩笑說，她只是希望以後王世堅送東西，能送好一點的。