提早安排退休生活的意識抬頭，民眾也好奇要準備多少資產才能安心退休，外媒訪問已經退休7年的民眾，許多人建議年輕人要把握機會多存一點錢，早點養成儲蓄習慣，此外，準備退休金時要特別注意稅收及通膨的規劃，這2點將深深影響退休後的資金運用。

CNN報導，美國非營利組織Employee Benefits Research Institute訪問超過1100位退休人士，這群受訪者的年紀落在55至80歲，扣除不動產的資產從5萬美元至500萬美元都有，平均退休的時間已經有7年。

報告顯示，高達7成的退休人士建議年輕人趁早養成儲蓄習慣，可以增加未來運用及投資的籌碼，且有一半的人認為應該要早點開始規劃退休。隨著時間的推移，透過適量的投資創造複利效果，越早開始存錢，就有越高的機率提早退休。

此外，約有4成的退休人士在工作期間就開始制定退休計劃，甚至在那之中有超過6成的人尋求理財規劃師的協助，以便了解自身的財務狀況及優缺點，能馬上進行調整。

然而在準備退休的過程中，退休人士建議要把通膨與稅務納入考量，有部分人並沒有預料會出現通膨狂飆的狀況，這將快速消耗儲蓄也會導致生活品質下滑。

有4成的退休人士並沒有將額外的納稅費用納入考量，這可能導致荷包在短時間內快速縮水，讓退休壓力倍增，因此許多人建議規劃退休金與日常開銷時，一定要打納稅費用與通膨算進去。