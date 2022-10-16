台股自今年高點累計下跌超過5500點，或30％，較韓國跌幅還大，不過跌深就是反攻最大機會，尤其現階段國內外利空遍布，所幸有國安基金在後做靠山，且距離大選只剩不到一個半月，在加速趕底後，有利做一波較有看頭反彈，此時股價姿態較強者有機會帶頭衝出，本刊列舉具潛力個股提供投資人作參考。(圖/先探投資週刊提供)

台股去年底收盤指數為一八二一八點，一月中就出現歷史高價一八六一九點，最近受美科技股大跌影響，指數跌至一三一○六點，十個月內指數大跌超過五一○○點，或二八．○六％；若以歷史高點計算則是下跌超過五五○○點，或二九．六％。以今年以來台股跌幅，其實台股已超過韓股，也高過深圳的二五．七％跌幅，然而台灣今年貿易順差，比起韓國已出現逆差好太多，且台幣今年貶值幅度約十五．二％，低於韓元貶值超過二○％。而美國制裁中國科技業，對以中小型創新成長的深圳股市影響高，在此情況之下今年跌幅約二五％，還低於台股，台股真的有點超跌！

ＩＣ設計族群成重災區

雖說美國四大指數今年也是大跌不已，例如費半指數重挫四三．八％、那指下跌三三％、標普下跌二四．八％，道瓊下跌約二一％，但主要是美國升息快速，在低失業率中，聯準會對付通膨以直球對決，不斷升息，年初基準利率為零，預計到年底將可能拉升到四．五％，利率大幅上揚自然會提高企業借貸成本以及風險性資產投資企圖下降，科技股以往訴求成長，如今市場轉為保守，所以資金率先撤出。

再加上地緣政治關係，美政府更重視中國，為減緩中國科技發展速度，繼晶片法案中，限制取得美國晶片補助廠商，禁止擴大赴大陸投資；再來則是對ＩＣ設計業極為重要的ＥＤＡ（電子設計自動化）軟體禁令，日前則祭出禁止半導體高階製程設備、高速運算產品輸中，或採取核准制；加上消費性電子產品今年銷售不佳，台灣半導體首當其衝，其中以ＩＣ設計族群修正最嚴重，股價都大跌，較天價腰斬似乎是最基本的！聯發科也不例外，若以最高價計算則大跌五六％。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2217期精彩當期內文轉載》