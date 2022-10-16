明亮寬敞的新廠房，一個樓層平面4000坪一望無際，看到的一瞬間，彷彿置身台商大本營的中國或是東南亞，其實這是美喆國際集團剛落成的台南廠；坐落安南區的台南科技工業區，占地7800坪，第一條全自動化生產線才剛試車，所有員工緊盯流程，記錄下每個細節可能產生的問題。

40年經驗集成最快生產線

根據《財訊》報導，美喆是亞洲最具規模的專業石塑地板製造廠之一，總部在新北市土城，過去兩座工廠全在中國東莞，台南廠是美喆董事長陳本源西進拚搏近30年，首次鮭魚返鄉砸下30億元設廠。該座廠是全世界最大的SPC石塑地板廠，未來產能將全數出貨美國。陳本源也是美中貿易戰後第1波回流的台商，而今年又正逢美喆創立40周年，他特別有感觸。

「你看你腳踩的不是地毯，是石塑地板，比地毯更像地毯，公共區域的梯間、流理台牆面也是美喆產品，是不是大開眼界？這是第一次公開，我要收你門票錢。」陳本源很有自信地開著玩笑。

陳本源能如此自信，是因為英國曼徹斯特機場、米蘭世博會中國館、上海市政交通設計院、台北松菸誠品生活、桃園國際機場等地，都是用美喆的地板。

《財訊》報導指出，早年在塑膠地磚工廠上班的陳本源，30多年前因與老闆經營理念不合，決定自行創業，專攻高價的商用石塑地板。2018年，泰國正大集團看準美喆潛力，入股美喆12%，成為美喆第2大股東；雙方展開策略合作，鎖定中國、東南亞及印度3個主要市場，由正大集團代理東南亞美喆自有品牌塑膠地板產品搶市。

台南廠的自動化產線設備與流程，是陳本源超過40年廠務經驗的集大成，包括自動投料、擠出、貼合、對花、壓紋、回火、裁切，及後段加工、包裝全部一條產線，是業界最快速的生產線。在此設計下，能將過去的10~20道工序變成兩道工序。若以9條產線的最大產能計算，每個月可以出1000個貨櫃；過去這樣的產能，需要1000名員工編制，現在僅需230名員工，比之前省下7成人力。

接受《財訊》採訪時，陳本源表示，台南廠的第1步策略，是將產能利用率達到百分百。本來他很有信心能在明年第1季達成，但這短短1個月內變盤，「景氣反轉比1997年的金融風暴還嚴重」，客戶紛紛將交期延後，因為品牌廠現在最大的任務就是全力降庫存。

回台投資初心想回饋鄉里

由於台南新廠自動化線，產出太快，規模太大，小訂單會影響設備稼動率、人均效，以及採購成本等，故一開始就鎖定大客戶。而美國大客戶也需要美喆這般具自動化兼具環保的OEM大廠，所以陳本源對於未來訂單並不擔心，「商機還在，只是慢一點」。