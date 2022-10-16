針對外傳內閣將於11月26日九合一大選後改組的消息，行政院長蘇貞昌14日回應，「世事變化，誰知道明天會發生什麼事」。對此有網友認為「趕緊下台吧」、「盡心盡力，也要有能力」。

立委萬美玲質詢時談到，「雖然我腳受傷，但再困難今天也要來質詢，我很擔心這會不會是『最後一次』可以質詢你？」蘇貞昌回應，世事變化，誰知道明天會發生什麼事。

萬美玲接著說，外界傳言11月26日大選之後內閣可能改組，那在地方上，看到任期將滿的民進黨籍桃園市長鄭文燦最近很辛苦、輔選不遺餘力，地方上都在講說一定要認真幫助鄭文燦進行輔選，因為只有輔選桃園這場選戰選贏了，鄭文燦才有「未來」，「我在想，這次質詢會不會是『最後一次』能夠質詢你的機會，你怎麼看？」

蘇貞昌說，自己擔任行政院長，為國為民、盡心盡力，能不能做得好，還要受貴院支持、監督，「同時我也盡心盡力，但能做怎麼樣，只要能做的時候，我都盡心盡力。」蘇的回應曝光後，引發網友在《Yahoo新聞》爭論，其中有人認為「已忍無可忍了」、「哇！哈哈哈哈...像不像臨別感言」、「快走不送」、「看來也差不多了，準備交給林佳龍是嗎？」