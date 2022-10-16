九合一選舉進入倒數，尋求連任的新北市長侯友宜民調仍持續領先。他14日在臉書表示， 自己和台北市長柯文哲一起主持捷運萬大樹林線第二期工程開工動土典禮，代表三環六線捷運路網已經深入樹林區，並放上與柯等人的合照。對此，資深媒體人韋安看到亮點並大讚侯友宜。

韋安在臉書指出，侯友宜政治字典只有「苦行實幹」4個字，「苦行」就是在政治道路上，選擇超越意識形態，不打口水戰，團結人民向前。「實幹」就是自己帶頭，引領團隊沒日沒夜，為國家人民「好好做事」。

韋安提及，侯友宜在臉書貼出的照片頗有意思，因為有藍營議員、柯文哲還有民進黨立委蘇巧慧同框在一起。韋安說選舉、政治是一時的，但凡是對新北有利的事情，對人民有交代的事，不分黨派，大家都要一起來做。

韋安也點出侯友宜的三大優點，首先他認為，侯友宜雖然沒有多說，但他始終「好好做事」的態度，繳出亮麗的政績，只有這樣，人民才會給國民黨機會。第二，靠「苦行實幹」，侯不僅贏得高民意支持，並外溢為整個藍營累積了能量和底氣，爭取到可以在2022大贏，以及2024翻轉的機會。

最後，韋安說侯友宜始終是「中華民國」的堅定信仰和捍衛者，這些大家都看在眼裡。不僅讓藍營支持者，越來越認同和支持他的大局觀，也可把台灣人民團結起來，努力前行。